Украинцы переходят с газа на дрова

Киев, 14 сентября. Жители Украины отказываются от газа и переходят на дрова из-за повышенных тарифов. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский.

По его словам, украинцы все чаще отказываются от газа, причем иногда они не переходят на какую-либо альтернативу.

«Отказ от газа — это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране», — подчеркнул Землянский в эфире телеканала «112».

Как отметил эксперт, уровень потребления газа на Украине постоянно снижается. Землянский назвал такую динамику «крайне негативной с социально-экономической точки зрения».

Напомним, тарифы на газ для населения Украины неоднократно повышались с 2014 года. Рост цен на газ стал обязательным условием Мирового валютного фонда (МВФ) для предоставления Киеву очередного кредитного транша, сообщает телеканал «360». С 2013 по 2018 год стоимость газа на Украине повысилась более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Минувшим летом тарифы удалось немного снизить, однако Нацбанк прогнозирует, что осенью цены снова вырастут на 15%.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского может серьезно снизиться, если он не внесет изменения в тарифную политику Киева. Эксперт подчеркнул, что Зеленский имеет возможность юридически обоснованно приостановить действие решения предыдущего кабмина о стоимости газа.