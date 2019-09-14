Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Москва, 14 сентября. Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках. Соответствующая запись появилась в Сети.

На кадрах можно увидеть невесту в черном плаще, которая стоит на коленях в центре сцены в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Танцоры затем скидывают с себя и Собчак плащи, на телеведущей оказывается только корсет и чулки с красной подвязкой.

Свадьба Собчак и Богомолова прошла 13 сентября. В ЗАГС молодожены приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». На венчание в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот они отправились на карете. По информации журналистов, свадебное торжество завершилось в ресторане «Боско» в торговом центре «Петровский пассаж». Приглашенными числились более 300 гостей, среди которых было много звезд шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Виктор Дробыш и Дмитрий Маликов, который, отметим, заявил, что толком не знаком с женихом Собчак и пришел на свадьбу «просто выпить».

Ранее сообщалось, что Собчак бросила свадебный букет в эфире телевизионного шоу «Вечерний Ургант», сбив певицу Ольгу Бузову с ног. Иван Ургант установил на сцене фигурки звезд российского шоу-бизнеса, среди них были ведущая проекта «Дом-2» и популярная певица Ольга Бузова, депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская, певица Ольга Серябкина и модель Ирина Шейк. Собчак с такой силой бросила свадебный букет, что картонная фигура Бузовой упала.