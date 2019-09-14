Как расправились с рижской русской школой «Эврика» и ее директором

Бывшую рижскую среднюю общеобразовательную русскую частную школу «Эврика», завершившую 26-й учебный год, в последнее время дважды пытались закрыть. В классах этой школы, обучение в которой, как и во всех остальных, обязали перевести на госязык, учились и занимались в подготовительной группе почти 200 детей. Но сейчас «Эврика» практически разгромлена с помощью иезуитских действий чиновников министерства образования Латвии и Рижской думы.

Корреспондент Федерального агентства новостей рассказывает, как расправлялись со школой и напали на ее создателя и директора.

Никаких русских «эврик» Латвии не надо

Нынешним летом школе срочно пришлось искать новое помещение, и в сентябре в «Эврике» осталось примерно 40 учеников и 48 детсадовцев. Сформировать отдельные классы не удалось, хотя педагоги остались практически в полном составе. Но вот основатель, бывший многолетний директор и учредитель школы, доктор педагогических наук Яков Плинер после нападения на него решил отойти от дел, чтобы не подвергать «Эврику» полному уничтожению.

Ведь бывший заслуженный учитель республики с 48-летним педагогическим стажем, депутат Сейма ЛР нескольких созывов, имел храбрость и честь в начале 2000-х годов бороться против «школьной реформы», затеянной латвийскими радикалами от образования еще в то время. Тогда удалось найти компромисс с правящими этнократами. Бывшие русские школы превратились в так называемые школы нацменьшинств или билингвальные (двуязычные), в которых в старших классах 60 процентов предметов должно было преподаваться на латышском, а 40 — на русском.

Но и это соотношение, несмотря на то, что успеваемость русских школьников, по сравнению с их латышскими сверстниками, все последующие годы снижалась, перестало устраивать правящих. Чтобы удержаться у власти и заслужить любовь большинства электората, они в 2018 году провели через правительство, Сейм и президента-полукровку (с русской мамой, которую он, видимо, таким образом отблагодарил) закон о переводе с 1 сентября 2019 года всех школ лишь на латышский язык.

Не стоит даже вспоминать, что в довоенной Латвии обучение в школах велось на нескольких языках, что даже фашистские оккупанты не закрывали русских школ, что в нынешней Европе полно стран, в которых небольшой процент иноязычного населения имеет не только свои школы, но и вузы с преподаванием на родном языке. В Латвии все эти европейские демократические штучки, как говорится, не канают. Особенно если речь идет о русских и их детях.

Сейчас на повестке дня перевод и детских садов на госязык, чтобы ассимиляция проходила успешнее, как хотел в предыдущие годы, высказываясь об этом публично, нынешний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, большую часть жизни проведший в США, где и родился. Его родители еще детьми вместе со своими семьями, когда правлению гитлеровцев в Латвии приходил конец, в 1944 году бежали в Швецию, а затем — в США.

Поэтому борьбу со вторым этапом безжалостной «школьной реформы» Яков Плинер вновь продолжил вместе с соратниками по «Русскому союзу Латвии». Он и на митингах выступал, и на вселатвийских родительских собраниях, транспаранты носил с призывами сохранить преподавание на родном. Словом, вел себя нетолерантно, нарушая свежепринятый закон о лояльности, согласно которому любого учителя в два счета можно вышвырнуть из школы за гораздо меньшую провинность, чем участие в демонстрации, пусть и первомайской — в день, который даже в Латвии считается праздничным.

Чтобы не подставлять «Эврику», Яков Плинер, оставаясь учредителем, передал пост директора школы своему заместителю Валерию Бухвалову — также доктору педагогики и лауреату латвийских педагогических премий.

Весной ФАН сообщало, как у русских школьников пытались отобрать «Эврику» под латышский детский сад, невзирая на то, что рядом находился отремонтированный другой латышский детский сад, где можно было разместить детей. И — отобрали…

Чужие здесь не ходят?

Извести школу хотели еще в 2017 году, когда ей отказали в аккредитации. Как считает Яков Гдальевич, по политическим мотивам. Это произошло впервые за 25 лет, а прежде «Эврика» всегда ее проходила на высший балл и на максимальный срок.

В том же 2017 году школа получила награды от очень престижного в латышской среде фонда Draudzīgs aicinājums («Дружеский призыв»), основанного еще до войны президентом Карлисом Ульманисом. Причем сразу двух «сов»: большую золотую — за второе место по росту качества преподавания и знания учениками математики среди всех городских школ Латвии (включая латышские!) и малую серебряную — за рост качества знаний в целом. «Эврика» по этому показателю входила в десятку лучших городских средних школ республики (из почти 200!).

Но в мае 2018 года после борьбы, заметок в СМИ школа все же получила аккредитацию до 2024 года. Однако чиновники решили расправиться с учебным заведением другим способом. Рижская дума в апреле 2019 года отказалась продлевать договор об аренде здания, требуя освободить помещения уже 31 мая.

«Здание, в котором мы работали 26 лет, строилось Латвийским пароходством, содержалось первые годы им же, но в последующие 26 лет обеспечение работы здания и все ремонты в нем проводились за счет родителей учеников, — рассказывал ФАН в мае нынешнего года Яков Плинер. — Логикой действия думы не объяснить. Около 40 тысяч евро в год (опять-таки из денег родителей) мы платили за аренду. Мы были выгодны и государству, так как платили налоги в размере 17-18 тысяч евро в месяц».

Но какая логика, когда дело касается политики, да еще с русофобским уклоном. Тут никаких денег не жалко! Вон — всю промышленность под это дело похерили, сейчас до остатков транзита добрались, а тут какие-то несчастные школьные тысячи, когда ухнули миллиарды.

Поэтому Якову Гдальевичу и его детищу — «Эврике» — изощренно мстили. В конце июня с 72-летним педагогом попытались расправиться и физически. Он рассказал об этом корреспонденту ФАН на правах товарища, вовсе не жалуясь на судьбу и считая, что нападение на него было случайностью. А вот Валерий Бухвалов, о котором говорилось выше, считает, что ни о какой случайности и речи быть не может. Нападение было целенаправленным и организованным, ведь прежде в своем поселке под Ригой Яков Плинер тех мужчин никогда не видел. А в Пиньки (так называется поселок) чужие, как говорится, не ходят…

Прогуливаясь около восьми вечера у себя в районе, Плинер повстречал двух чуть подвыпивших тридцатилетних мужчин. Скорее всего, это они его целенаправленно выслеживали. Один из них, баскетбольного роста, как описывал мне Яков Гдальевич, остановил его такими словами: «Ты почему Латвию продаешь?! Почему русских защищаешь? Почему наших предков отправлял в Сибирь?!»

Опешивший педагог даже не успел сыронизировать, что во время второй депортации 1949 года ему было лишь три годика, как получил удар в челюсть. «Баскетболист» после этого кинулся на Плинера, и схватка продолжилась на земле. Якову Гдальевичу удалось обхватить нападавшего и зажать его руки в клинче — все-таки не зря занимался в молодости борьбой. Второй «правдолюб» пытался напасть сзади, но Плинер уворачивался и отбивался ногами, продолжая сжимать в крепких объятиях «баскетболиста». Такой прыти от немолодого уже мужчины хамы явно не ожидали. Детина принялся даже упрашивать Якова Гдальевича отпустить его руки, что он-де не собирается продолжать.

Силы у доктора педагогики тоже уже были на исходе, поэтому он разжал свои объятия. Те двое ретировались, а Плинер потом еще пару дней прогуливался по поселку в компании с битой, пока не стало стыдно, как он говорит, ходить с палкой. Не стыдиться бы Якову Гдальевичу, а заявить в полицию, чего он, к сожалению, не сделал, считая, что данный инцидент был, повторюсь, случайным.

Здоровья нервное потрясение Якову Гдальевичу, понятно, не прибавило. Кроме того, по словам Бухвалова, его бывший коллега совершенно не умеет отдыхать, расслабляться, он самый настоящий трудоголик.

«Даже стихи не пишутся», — посетовал в разговоре с корреспондентом ФАН Плинер.

Врачи покамест проводят всяческие исследования, пытаясь понять, почему 72-летний мужчина за короткое время потерял 10 килограммов веса. Им, конечно, карты (медицинские) в руки, только диагноз можно поставить и без исследований: русофобия убивает не только образование, промышленность, но и людей… Кто конкретно и когда ответит за то, что сделали с республикой?