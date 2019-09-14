Четверо военных получили ранения при хлопке в воинской части в Арыси

Нур-Султан, 14 сентября. Четыре военных получили ранения во время хлопка на территории сгоревшего арсенала в Туркестанской области Казахстана. Соответствующую информацию передает пресс-служба министерства обороны государства.

Военнослужащие находились на территории сгоревшего арсенала, расположенного на юге республики в городе Арысь, в котором проживают 44,3 тысячи человек. Возгорание произошло еще 24 июня, были зафиксированы разрывы частей боеприпасов. Тогда смертельные травмы получили двое военнослужащих. Всех жителей города эвакуировали, им разрешили вернуться домой 29 июня после того, как была завершена работа по очистке территории города от боеприпасов и их фрагментов.

«На территории города Арысь при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошел хлопок. В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения», — сообщили в оборонном ведомстве Казахстана.

Пострадавших незамедлительно доставили в военный клинический госпиталь в Алма-Ате. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. В пресс-службе министерства обороны также подчеркнули, что безопасности мирных жителей ничего не угрожает.

«Ситуация находится под контролем», — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, в Минобороны Казахстана заметили, что «работа военнослужащих внутри воинской части по сбору и ликвидации фрагментов боеприпасов требует определенного времени».

Ранее глава оборонного ведомства Нурлан Ермекбаев проинформировал об основных версиях ЧП в воинской части в Арыси. Он обратил особое внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов отрабатывают все возможные версии произошедшего, в частности, человеческий фактор, нарушение правил пожарной безопасности, технические причины. По его словам, «не исключается возможность умышленного поджога или диверсии».