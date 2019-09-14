МАК подтвердил причину аварийной посадки А321 в кукурузном поле в Подмосковье

Москва, 14 сентября. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию инцидента с самолетом Airbus A321, который совершил жесткую посадку в кукурузном поле вблизи аэродрома «Жуковский».

«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия — попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги», — сообщил источник ТАСС в комитете.

Он также уточнил, что отчет будет опубликован в ближайшее время. Доклад готовили опытные специалисты. Они проанализировали сам полет, состояние самолета, действия экипажа, наземных служб и спасателей, а также переговоры пилотов с диспетчерами. Кроме того, по словам источника, в отчете эксперты МАК дали рекомендации по безопасности полетов из аэропорта «Жуковский».

Отмечается, что доклад направят в Минтранс РФ, Росавиацию и в авиакомпанию «Уральские авиалинии». Также выводы комиссии передадут представителям ирландской компании Royal Flight Limited, которая является владельцем воздушного судна, и французскому бюро расследования (BEA), так как в этой стране разрабатывали двигатели и само воздушное судно.

Напомним, самолет А321 совершил аварийную посадку в Подмосковье 15 августа. Воздушное судно должно было выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь, однако после взлета у самолета отказали оба двигателя, и пилоты приняли решение об экстренной посадке. На борту А321 находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они остались живы, сообщает телеканал «360».