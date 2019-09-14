Собчак сбила «картонную» Бузову с ног свадебным букетом в эфире «Вечернего Урганта»

Москва, 14 сентября. Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая вышла замуж 13 сентября за режиссера Константина Богомолова, бросила свадебный букет в эфире телевизионного шоу «Вечерний Ургант», сбив певицу Ольгу Бузову с ног.

Ведущий популярной программы на Первом канале Иван Ургант установил на сцене фигурки звезд российского шоу-бизнеса, среди них были ведущая проекта «Дом-2» и популярная певица Ольга Бузова, депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская, певица Ольга Серябкина и модель Ирина Шейк.

Ксения Собчак взяла в руки свадебный букет и бросила его с такой силой, что картонная фигура Бузовой упала. Комичная ситуация рассмешила и гостей шоу, и молодоженов, и ведущего.

Напомним, свадьба Собчак и Богомолова прошла в минувшую пятницу. В ЗАГС молодожены приехали на черном катафалке, но вскоре сменили его на карету и отправились на венчание в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот в Москве. По данным СМИ, свадебное торжество завершилось в ресторане «Боско», который расположен в торговом центре «Петровский пассаж». Собчак и Богомолов пригласили туда более 300 гостей, среди которых было много звезд шоу-бизнеса, в том числе продюсер Яна Рудковская, которая опубликовала в своем профиле в Instagram поцелуй молодоженов.

На празднике присутствовал и российский певец Дмитрий Маликов. Он заявил, что толком не знаком с женихом Собчак и представляет сторону невесты. По словам музыканта, он пришел на свадьбу «просто выпить».

Кроме того, на торжестве заметили поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. С его точки зрения, свадьба Собчак и Богомолова является «главным событием года». Не пропустили торжественное мероприятие и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой, продюсер и композитор Виктор Дробыш.

Однако известная балерина Анастасия Волочкова отказалась присутствовать на свадьбе, заметив, что не захотела принимать участие «в этой вакханалии». Волочкова напомнила, что «предательница» Собчак, которую она пустила однажды в свой дом для съемок шоу, установила скрытые камеры в бане и заглядывала в шкафы. По словам балерины, свадьба Собчак и Богомолова используется как очередной пиар-ход. Телеведущая использует «эти инсинуации с пиаром» последние 20 лет, заявила Волочкова.