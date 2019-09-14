Историк рассказал, как узнать о происхождении своего рода по фамилии

Москва, 14 сентября. Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, как можно узнать о происхождении своего рода по фамилии. Он посоветовал поговорить со старшими родственниками, а затем посетить архивы.

Эксперт рассказал, что столетия назад фамилии часто образовывали по какому-либо отличительному признаку человека, например, хромой мог получить фамилию Хромых. Также часто фамилию давали по названию населенного пункта. Так крестьяне, проживающие в деревне Петухово, становились Петуховыми. Кроме того, по словам Мосина, фамилии образовывались от рода деятельности. К подобным примерам относятся Мельников и Кузнецов.

«Каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю, и по ней по крупицам можно проследить историю своего рода. Кем были предки, чем они занимались, в какой местности жили», — отметил ученый.

Чтобы узнать о происхождении рода, Мосин рекомендует пообщаться с бабушками и дедушками. На основе их рассказов можно получить зацепки и пойти в архив. Кроме того, по словам историка, существуют целые родословные сообщества, в которых желающим могут рассказать о методиках исследования. По словам Мосина, подобные сообщества есть и в других странах, и с ними всегда можно связаться через Интернет.

«Сразу скажу, путь предстоит сложный, возможно придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу», — подчеркнул историк в интервью «Российской газете».

Также эксперт отметил, что при составлении родословной легко нарваться на мошенников, которые предложат сделать это за большие деньги. По словам Мосина, составленное такими людьми генеалогическое древо не будет иметь даже близкого отношения к вашему роду.