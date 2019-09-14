Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский озвучил условия проведения выборов в Донбассе
Владимир Зеленский озвучил условия, при выполнении которых на территории Донбасса могут быть проведены выборы. Впрочем, своими словами он поставил под вопрос позицию Киева о принадлежности народных республик.
«Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству», — заявил Зеленский.
По существу же президент Украины отметил, что сначала необходимо решить вопрос обмена людей, потом – разведения войск. И только после этого переходить к обсуждению народного волеизъявления, так как предыдущие пункты являются частью минских соглашений. Первым делом, по мнению Зеленского, необходимо провести встречу в «нормандском формате».
Для Крымских железных дорог купили 166 вагонов и 10 локомотивов
Строительство железнодорожной части Крымского моста выходит на финишную прямую. Росимущество закупило 166 вагонов для дальнего следования и десять локомотивов. Как сообщает Минтранспорта России, это вагоны, построенные в 2017-2018 годах, среди них плацкартные, купейные, штабные (с купе для пассажиров с ограниченными возможностями) и вагоны-рестораны. Все, вне зависимости от класса, оснащены кондиционерами и биотуалетами. Напомню, что строительство Крымского моста опережает заявленные сроки, раньше, чем планировалось открылась автомобильная часть и, по всей видимости, такая же участь ждет железную дорогу на полуостров. Ожидается, что первый поезд придет в Крым через Керченский пролив уже восьмого декабря.
Генпрокуратура, ФСБ и МВД проследят за охраной природы Байкала
Защиту Байкала под контроль лично взял президент России. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории. Так что региональным чиновникам и главам отраслевых ведомств придется трудиться под чутким надзором до первого марта следующего года. Особое внимание будет уделено работе по обращению с отходами производства, в первую очередь речь, конечно о «Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате».
Корреспонденты ФАН вернулись из Ливии
Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов покинули территорию Ливии, подконтрольную так называемому Правительству национального согласия. Теперь они без риска смогут рассказать все, что узнали об этой части страны. Дело в том, что сразу по прилету в Триполи наши коллеги были плотно взяли под контроль местными спецслужбами. К журналистам были приставлены как постоянные соглядатаи, которые находились рядом все время, так и сопровождающие, работавшие посменно. Эти люди были вооружены, а их главной задачей было показать русским красивую картинку и обеспечить нужные комментарии от местных жителей. Но, корреспонденты ФАН воочию, что городские районы Триполи контролируются бандами, которые вымогают долю с любого бизнеса и даже муниципальных учреждений. Беззаконие и насилие стало причиной бегства с этой территории миллионов ливийцев. Совсем скоро на нашем сайте появятся дополнения к уже имеющимся публикациям о Ливии, а так же серия новых репортажей.