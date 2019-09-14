Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский озвучил условия проведения выборов в Донбассе Владимир Зеленский озвучил условия, при выполнении которых на территории Донбасса могут быть проведены выборы. Впрочем, своими словами он поставил под вопрос позицию Киева о принадлежности народных республик. «Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству», — заявил Зеленский. По существу же президент Украины отметил, что сначала необходимо решить вопрос обмена людей, потом – разведения войск. И только после этого переходить к обсуждению народного волеизъявления, так как предыдущие пункты являются частью минских соглашений. Первым делом, по мнению Зеленского, необходимо провести встречу в «нормандском формате».

Для Крымских железных дорог купили 166 вагонов и 10 локомотивов Строительство железнодорожной части Крымского моста выходит на финишную прямую. Росимущество закупило 166 вагонов для дальнего следования и десять локомотивов. Как сообщает Минтранспорта России, это вагоны, построенные в 2017-2018 годах, среди них плацкартные, купейные, штабные (с купе для пассажиров с ограниченными возможностями) и вагоны-рестораны. Все, вне зависимости от класса, оснащены кондиционерами и биотуалетами. Напомню, что строительство Крымского моста опережает заявленные сроки, раньше, чем планировалось открылась автомобильная часть и, по всей видимости, такая же участь ждет железную дорогу на полуостров. Ожидается, что первый поезд придет в Крым через Керченский пролив уже восьмого декабря.

Генпрокуратура, ФСБ и МВД проследят за охраной природы Байкала Защиту Байкала под контроль лично взял президент России. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории. Так что региональным чиновникам и главам отраслевых ведомств придется трудиться под чутким надзором до первого марта следующего года. Особое внимание будет уделено работе по обращению с отходами производства, в первую очередь речь, конечно о «Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате».