Киев, 14 сентября. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма уверен, что Франция, Германия и Россия вступили в сговор против Украины. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

По мнению Кучмы, на предстоящей встрече «нормандской четверки» президенту Украины Владимиру Зеленскому придется очень нелегко, так как «он будет один против трех человек». Представитель Киева не исключает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать украинского лидера пойти на «неприемлемые» уступки России.

Как считает Кучма, на предстоящем саммите «нормандской четверки» Зеленского будут убеждать согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва», например, предоставить широкие полномочия Луганской и Донецкой народным республикам, а также провести выборы на территориях, неподконтрольных Киеву.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дата проведения встречи в «нормандском формате» пока не согласована. При этом он не исключил, что саммит может состояться уже в октябре. Также он подчеркнул, что перед предстоящей встречей ведется активная подготовительная работа.

Напомним, в рамках «нормандского формата» обсуждается гражданская война на Украине, которая началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новой власти и провозгласили в Донбассе две республики: ЛНР и ДНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международной арене, однако обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе до сих пор продолжаются.