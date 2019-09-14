Зеленский дал обещание сказать Путину «много всего» при встрече

Киев, 14 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него есть что сказать российскому лидеру Владимиру Путину при встрече.

«У меня очень много всего», — ответил Зеленский на вопрос о том, что именно он планирует обсудить с президентом РФ.

Кроме того, украинский лидер подтвердил, что выстраивает стратегию в отношениях Киева и Москвы. Ранее Владимир Зеленский говорил, что намеревается в ближайшие сроки обсудить с Путиным проведение встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия).

Напомним, 7 сентября президенты РФ и Украины провели телефонные переговоры. Они дали позитивную оценку состоявшемуся обмену удерживаемыми лицами и акцентировали значение этой акции для нормализации двусторонних отношений. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул необходимость должной подготовки встречи «нормандской четверки» для реализации минских соглашений. Также президенты двух стран условились продолжать дальнейшие контакты.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор дал оценку общению Путина и Зеленского. По словам американского дипломата, президент России охотнее идет на контакт с нынешним украинским лидером, чем с его предшественником Петром Порошенко. Такие выводы Тейлор сделал на основе частоты телефонных переговоров Зеленского и Путина.