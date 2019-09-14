Клинцевич отреагировал на слова Турчинова о препятствии для войны с Россией

Москва, 14 сентября. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на высказывание бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова о невозможности объявить войну России.

Сенатор отметил, что глава СНБО выбрал время для своего «антироссийского заявления» не случайно. В настоящий момент украинская власть находится «на развилке», решая, продолжать ли «обанкротившуюся политику» или повернуть в сторону нормализации отношений с Россией.

По словам Клинцевича, у поддерживающей бывшего президента Украины Петра Порошенко элиты, чью точку зрения выразил Александр Турчинов, не нашлось в защиту своей позиции аргументов, кроме «нагромождения глупостей, из которых сплошь состоит его заявление».

«Это какая-то умственная, интеллектуальная импотенция. Но именно таким путем старая элита пытается оказать психологическое давление на нынешнего президента Украины, вообще свести на нет его пока еще достаточно размытый настрой на взаимодействии с Россией», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор напомнил, что на плечи действующего президента Украины Владимира Зеленского легла колоссальная ответственность за будущее страны.

«Если шанс на возвращение ее на свою колею в обозримом будущем не будет реализован, то такой шанс, скорее всего, больше не представится, и поезд украинской государственности окончательно зайдет в тупик», — считает Клинцевич.

Ранее Турчинов заявил, что Украина не может объявить России войну из-за того, что Москва обладает ядерным арсеналом. По его словам, Киеву нечего противопоставить РФ в вопросах стратегического вооружения, так как ядерное оружие на территории страны было ликвидировано после распада СССР. Единственным выходом для Украины Турчинов назвал укрепление военного потенциала.

«Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — цитирует экс-секретаря СНБО газета «Известия».

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам прошедшего на полуострове референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 90% имеющих право голоса крымчан.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что принятое жителями Крыма решение не подлежит обсуждению. Любые попытки его оспорить глава государства назвал покушением на право народа на самоопределение.