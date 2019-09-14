В МЧС РФ дали рекомендации, как не лишиться связи в чрезвычайной ситуации

Москва, 14 сентября. Специалисты МЧС РФ рассказали, как россиянам не лишиться связи во время чрезвычайной ситуации.

Чтобы даже в самой экстремальной ситуации иметь возможность позвонить спасателям, ведомство рекомендует экономить заряд батареи​​​ и не выключать телефон после отправки SMS или вызова, так как это энергозатратная операция. Кроме того, следует отключить мобильный интернет, неиспользуемые функции и приложения, установить на минимум яркость дисплея.

Желательно иметь при себе пауэрбанк. Если его нет, подзарядить телефон можно от ноутбука или автомобильного аккумулятора. Наряду со смартфоном специалисты рекомендуют иметь с собой кнопочный телефон, который способен работать в режиме ожидания порядка недели.

Когда сотовая сеть перегружена, и вызовы не проходят, пользоваться лучше SMS, потому что у сообщений больше шансов достичь адресата. Если не удалось дозвониться с первого раза, перезванивать сразу не стоит. Такие попытки увеличивают нагрузку на сеть и усложняют дозвон. Повторить попытку лучше через несколько минут.

При чрезвычайной ситуации пригодится услуга навигатора, ее предоставляют операторы связи. Поисковая система позволяет родственникам и друзьям потерпевшего в любой момент узнать, где он находится, и способна указать координаты абонента на электронной карте.

При любой чрезвычайной ситуации экстренные службы можно вызвать по номерам 101 и 112. Вызов возможен даже с нулевым балансом и при отсутствии SIM-карты в телефоне, напоминает МЧС.

Ранее RT сообщило, что в Комсомольске-на-Амуре остаются подтопленными более 400 домов. Уровень воды в реке Амур снизился за сутки на четыре сантиметра до отметки в 821 см, отметили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.