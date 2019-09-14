Звезде «Отчаянных домохозяек» вынесли приговор за мошенничество в США

Вашингтон, 14 сентября. Суд в Бостоне (штат Массачусетс, США) приговорил звезду телесериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман к тюремному заключению на 14 дней за дачу взятки за поступление ее дочери в вуз. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

По решению суда Хаффман также должна выплатить штраф в размере 30 тысяч долларов и провести 250 часов на общественных работах. Кроме того, в течение года актриса будет находиться под особым надзором властей. Явиться в тюрьму для отбывания назначенного срока Хаффман должна 25 октября.

Актриса признала вину в сговоре с целью мошенничества в мае. Представители прокуратуры рекомендовали вынести более строгий приговор – назначить тюремный срок не менее месяца и штраф в 20 тысяч долларов.

По данным стороны обвинения, Хаффман и ее супруг за 15 тысяч долларов фактически гарантировали своей дочери поступление в вуз. Потраченную на взятку сумму они оформили в налоговой декларации как пожертвование на благотворительные цели.

Американские правоохранительные органы в марте объявили об аресте около 50 человек, которых обвинили в участии в коррупционной схеме. Арестованные за взятки обеспечивали молодым людям поступление в самые престижные вузы США, включая Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.

Среди задержанных оказалась актрисы Фелисити Хаффман и известная по сериалу «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» Лори Лафлин.

Звезды нередко становятся фигурантами уголовных дел в США. В апреле 2018 года американский суд поместил 80-летнего комедийного актера Билла Косби под домашний арест, сообщило RT. Актера признали виновным в сексуальном насилии.