Разин подтвердил информацию о последней стадии рака мозга у Заворотнюк

Москва, 14 сентября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. Соответствующую запись он разместил в соцсети Instagram.

Разин написал, что участники «Ласкового мая» молятся за артистку.

«Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось. Анастасия — прекрасный человек», — отметил продюсер «Ласкового мая».

По словам Разина, они выступали вместе с Заворотнюк и знают ее как очень заботливую, порядочную, умную и красивую актрису, которая «всегда все держала на своих хрупких плечах».

На вопрос одного из подписчиков, что случилось с Заворотнюк, продюсер написал, что у актрисы «последняя степень рака мозга». Разин не уточнил, откуда он получил такую информацию.

Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк госпитализирована в одну из столичных клиник, врачи ввели актрису в медикаментозную кому. Директор артистки Стас Христов, выступил с опровержением информации о госпитализации Заворотнюк. По его словам, актриса назвала сообщения бредом и попросила «отстать».

Христов заявлял, что Заворотнюк лично прокомментирует слухи о состоянии ее здоровья, но не уточнил, когда это произойдет и на каком телеканале выйдет передача с участием актрисы.

Между тем нейрохирург Александр Тушев сообщил, что пациенты с сопровождаемой отеком злокачественной опухолью головного мозга могут рассчитывать на срок от восьми месяцев до года при условии лучевой хирургии и химиотерапии, сообщила Газета.ru. Врач назвал прогнозы неутешительными.