Зеленский запланировал «очень важный» визит в Эстонию

Киев, 14 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Эстонию с «очень важным» официальным визитом. Соответствующее сообщение в пятницу опубликовал сайт главы государства.

Визит запланирован на октябрь. Зеленский посетит Эстонию по приглашению президента страны Керсти Кальюлайд.

«Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии», — отметил Зеленский.

Президент Украины также сообщил о развитии политического диалога Киева с Таллином.

Между тем несколькими днями ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме поручил изучить вопрос о возможности отменить безвизовый режим для граждан Украины, сообщило RT.

По словам министра, страна должна сама регулировать потоки трудовых мигрантов, определять, сколько гастарбайтеров могут посещать республику, на каких условиях и на какой срок.

Ответственность за нескончаемый поток украинских мигрантов Хельме возложил на русских с востока Украины и «гомо-советикусов».

«Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, оно продолжает усиливаться», — заявил Хельме.

Глава МВД Эстонии выступает против «отбирающих работу» у эстонцев трудовых мигрантов уже не в первый раз. Их же министр винит в низких зарплатах в Эстонии.

Безвизовый режим был одним из главных требований активистов Евромайдана. Киев добился отмены виз со странами ЕС, что создало проблему неконтролируемой трудовой миграции. Украинцы миллионами уезжают на заработки в Европу.

Однако ЕС может приостановить безвизовый режим с Украиной из-за новой инициативы президента страны Владимира Зеленского. Законопроект позволит главе государства назначать и увольнять руководителей ГБР и НАБУ. Главным условием сохранения безвиза, между тем, остается независимость украинских органов власти.