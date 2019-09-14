Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором» на саммите G7

Вашингтон, 14 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси «любимым диктатором» во время саммита Группы семи во французском Биаррице в августе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В издании отметили, что перед встречей с ас-Сиси в присутствии чиновников из США и Египта американский лидер громко спросил: «Где мой любимый диктатор?». Эту информацию газете подтвердили несколько человек, которые в тот момент присутствовали в зале и слышали сказанную Трампом фразу. По их словам, президент США говорил в шутливой манере.

Слышал ли Абдель Фаттаха ас-Сиси реплику Трампа изданию уточнить не удалось. Белый дом отказался прокомментировать газете эту информацию. Корреспонденты The Wall Street Journal также не смогли получить комментарии у чиновников из Египта, которые присутствовали в зале и могли слышать высказывание президента США.

Саммит G7 проходил с 24 по 26 августа во французском городе Биаррице. Трамп и ас-Сиси обсудили на полях саммита ситуацию в Ливии.

Ранее Дональд Трамп не исключил, что до конца 2019 года встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщила Газета.ru. Лидеры двух стран уже встречались на саммитах в Сингапуре и Ханое, а также на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей.

Между тем переговоры мог пытаться сорвать советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, считает глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сам Трамп также заявлял, что находясь на посту советника по национальной безопасности Болтон совершал ошибки. Кроме того, советник не находил общего языка с представителями администрации президента.