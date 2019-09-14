Россия провела переговоры с США в рамках группы по кибербезопасности

Нью-Йорк, 14 сентября. Россия и США провели конструктивное обсуждение в рамках заседания рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

По словам дипломата, российская делегация выступила по всем вопросам, проведя весьма активную сессию. Крутских отметил, что десятки стран провели двусторонние переговоры с российскими дипломатами. При этом представители США не говорили об обвинениях России во «вмешательстве» в выборы даже в ходе обсуждения двусторонних вопросов.

«Поэтому не хотел бы обольщаться на этот счет и думать, что американцы свои фейковые обвинения сняли, но, по крайней мере, мы обсуждали конструктивную часть перспективного взаимодействия, а не те обиды, которые они под фейковыми предлогами изначально предъявляли в наш адрес», — цитирует Крутских РИА Новости.

Спецпредставитель президента сообщил, что американская сторона подтвердила решение начать диалог с Москвой по теме кибербезопасности, «действуя пока в рамках международных организаций».

По мнению Крутских, выдвинутая в прошлом году инициатива российской стороны по созыву группы открытого состава подтвердила жизнеспособность. Дипломат заявил, что на уровне представителей государств «собралась мини-генеральная ассамблея». На ней обсуждались все аспекты темы кибербезопасности, включая вопросы угроз и борьбы с ними, меры доверия, правовое регулирование и «наращивание потенциала».

«Обсуждение было позитивным, конструктивным, никаких обвинений и радикальных заявлений никем сделано не было», — заключил Крутских, подчеркнув, что старт переговоров был успешным.

Между тем в США продолжают считать Россию главной угрозой для США в киберпространстве, сообщила Газета.ru. С соответствующим заявлением выступил в начале месяца юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл.