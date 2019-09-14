Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России

Москва, 14 сентября. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден рассказал о тайной свадьбе с Линдсей Миллс в России. Об этом сообщила британская газета Guardian.

О воссоединении Сноудена с возлюбленной в России сообщалось в октябре 2014 года. По его словам, брак зарегистрировали в российском ЗАГСе два года назад, сама церемония прошла втайне.

Экс-сотрудник американских спецслужб отметил, что первое время чувствовал себя в России отрезанным от мира и одиноким, а также боялся слежки со стороны американской разведки.

«Я был человеком, с которым хотело разобраться самое могущественное правительство в мире», — подчеркнул Сноуден.

Теперь он свободно передвигается по Москве, ездит на метро, ​​посещает балет и художественные галереи, встречается с друзьями в кафе и ресторанах, планирует свое будущее в России.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал ряд секретных материалов газетам Guardian и Washington Post. Сведения касались программ слежки американских и британских спецслужб в Интернете. После этого Сноуден вылетел в Гонконг и перебрался в Москву, где находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево некоторое время.

Россия предоставила экс-сотруднику спецслужб США временное убежище на год при условии прекращения направленной против США деятельности. В августе 2014 года российские власти дали Сноудену трехлетний вид на жительство, с которым он может путешествовать по России и за рубежом. В январе 2017 года Россия продлила вид на жительство Сноудена до 2020 года.

Ранее он назвал условия возвращения в США, сообщила Газета.ru. Сноуден заявил о готовности предстать перед американским судом, если будет уверенность в его справедливости и объективности.