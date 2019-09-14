Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с процедурой ЭКО

Москва, 14 сентября. Хирург-онколог Ростислав Павлов оценил вероятность связи онкологического заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк с процедурой искусственного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Если вы спрашиваете по поводу Заворотнюк и ЭКО — это никак не связано. Многократные ЭКО могут стимулировать только рак яичников или рак молочной железы, и то в очень маленьком проценте», — цитирует Павлова «Пятый канал».

Врач подчеркнул, что рак мозга никак не связан с ЭКО и выразил недоумение в связи с предположением о том, что повышенная гормональная активность может повлиять на развитие рака мозга.

Ранее директор Заворотнюк Стас Христов прокомментировал слухи о раке у телезвезды, сообщила Газета.ru. Он заявлял, что с актрисой «все нормально» и Заворотнюк здорова. Христов также утверждал, что не знает, откуда появились эти слухи.

Тем не менее позже стало известно, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Медики полагают, что необходима операция, но оперативное вмешательство представляет для артистки огромный риск.

У Заворотнюк на фоне онкологического заболевания начался отек мозга. В настоящее время звезда российского телевидения находится в отделении реанимации.

Родственники артистки отключили телефоны, а ее коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» либо отказываются комментировать ситуацию, либо не знают о происходящем. Муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев покинул ледовое шоу «Руслан и Людмила», чтобы побыть с женой. В спектакле его заменил фигурист Алексей Рогов.