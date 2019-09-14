МИД РФ указал на необходимость возобновления переговоров между США и талибами

Москва, 14 сентября. В Департаменте информации и печати МИД России указали на необходимость возобновления переговоров между США и запрещенным на территории РФ движением «Талибан»1, готовность к продолжению диалога с американской стороной на переговорах в Москве выразили сами талибы.

«С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов. «Талибан», в свою очередь, подтвердили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном», — цитирует ТАСС представителя дипведомства.

Официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что директор Второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов и делегация талибов обсудили развитие событий с мирным процессом в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил в Twitter, что из-за теракта в Кабуле отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения «Талибан». Трамп также отказался от участия в переговорах о мирном урегулировании в стране.

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сообщил в эфире телеканала NBC, что спецпредставитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад был отозван из республики. Позже Помпео выразил надежду на возобновление консультаций, но не уточнил, когда это может произойти.

Ранее Газета.ru сообщила, что 11 сентября возле посольства США в Кабуле произошел мощный взрыв. О жертвах и пострадавших издание не сообщило.

1 Организация запрещена на территории РФ.