США не будут увеличивать количество военных в Сирии

Вашингтон, 14 сентября. США не будут направлять дополнительные военные контингенты для совместного с Турцией наземного патрулирования в Сирии. Об этом в пятницу заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Кеннет Маккензи.

«Мы не собираемся увеличивать наше присутствие на этой территории при проведении патрулирования», — цитирует генерала агентство Reuters.

По словам генерала, США способны проводить патрулирование с турецкой стороной с текущим количеством военных, при этом «активно пытаясь найти возможности» снизить свое присутствие со временем.

Ранее Газета.ru со ссылкой на американские СМИ сообщила, что Минобороны США планирует отправить 150 военнослужащих на северо-восток Сирии.