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Москвичей предупредили о надвигающемся гигантском «циклоне-пауке»

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Москвичей предупредили о надвигающемся гигантском «циклоне-пауке»

Москва, 14 сентября. Мощный циклон движется от Скандинавии в сторону Москвы и центральной части России, приближающийся фронт принесет холодные ливни, предупредил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С северо-запада на нас надвигается гигантский циклон-паук, он уже атаковал Cеверную столицу <...> Теперь вся эта армада медленно, но верно смещается в сторону центровой России и столичного региона», — заявил синоптик в комментарии RT.

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд также отметил, что надвигающийся циклон скажется на температуре воздуха: ожидается, что температура понизится до значений +15…+16 градусов днем. Кроме того, москвичей ждет ветреная погода, скорость ветра составит 5—10 метров в секунду с порывами до 12—17 метров в секунду.

В Петербурге циклон из Скандинавии бушевал уже в пятницу. Сильный ливень с ураганным ветром накрыли Северную столицу. Шквалистый ветер повалил деревья на автомобили.

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