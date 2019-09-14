Политолог предрек Зеленскому падение рейтинга из-за тарифной политики

Киев, 14 сентября. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского может серьезно снизиться, если он не внесен изменения в тарифную политику страны, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я не думаю, что президент сможет сохранить свой рейтинг, если ничего не сделает для изменения тарифной политики», — заявил политолог в эфире телеканала NewsOne.

Погребинский отметил, что президент Украины имеет возможность легально и юридически обоснованно приостановить действие решения предыдущего кабмина об установлении цены на газ.

Эксперт считает, что Зеленскому следовало бы разобраться с тарифами еще два месяца назад: изменение тарифов относится к тем вещам, которые следовало бы сделать сразу после избрания. Кроме того, ударить по рейтингу Зеленского может и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Погребинский обратил внимание на то, что команда Зеленского даже не проводит никакой работы с населением, чтобы объяснить, почему продажа земли не так страшна. Политолог предрек Зеленскому падение рейтинга.

«Если они втихаря порешают и примут соответствующие законы — это будет большой удар для людей. Если начнется процесс распродажи земли, это может вызвать не просто падение рейтинга, а может и публичные волнения», — отметил Погребинский.

Ранее Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 1 декабря. Зеленский подчеркнул, что реформы позволят создать рынок земли на 40 миллионов гектаров.

Экономист и политолог Александр Дудчак в комментарии Федеральному агентству новостей оценил земельную реформу Зеленского. Эксперт считает, что это может создать угрозу стратегическому ресурсу Украины, так как большая часть сельхозземель будет находиться в частных руках.