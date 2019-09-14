Российские военные врачи провели более 37 тысяч операций в Сирии

Москва, 14 сентября. Российские военные врачи в Сирии провели более 37 тысяч операций со времени вступления РФ в войну с террористами в 2015 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нужно вспомнить наших замечательных врачей, которые провели за это время (с 2015 года) только в Сирии больше 37 тысяч операций, это самоотверженный труд. К сожалению, он не стал мирным и безопасным», — заявил глава Минобороны РФ, выступая на церемонии награждения победителей фестиваля «Армия России-2019».

Шойгу сообщил, что в Сирии погибли российские девушки-военнослужащие из Восточного военного округа, они оказывали в Сирии врачебную помощь.

Также министр отметил, что благодаря работе российских офицеров, солдат, рядовых, летчиков и моряков ситуация в стране нормализовалась. Более тысячи беженцев ежедневно возвращаются на территорию Сирии из других государств.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.