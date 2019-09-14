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Более тысячи беженцев возвращаются в Сирию ежедневно, сообщил Шойгу

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Более тысячи беженцев возвращаются в Сирию ежедневно, сообщил Шойгу

Москва, 14 сентября. Более тысячи беженцев ежедневно возвращаются на территорию Сирийской Арабской Республики из иностранных государств, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии награждения победителей фестиваля «Армия России-2019».

«Сегодня мы видим, как каждый день больше тысячи человек возвращаются в свои дома только из-за рубежа», — заявил Шойгу.

Глава Минобороны РФ напомнил западным коллегам, в особенности европейским, что для них было огромной трагедией, когда ежедневный приток беженцев в их страны составлял 600-700 человек. Однако еще большей трагедией это было для сирийцев, которые бежали от войны в родной стране и искали хоть какое-то убежище, добавил глава Минобороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что работа российских офицеров, солдат, рядовых, летчиков и моряков позволила нормализовать ситуацию в стране. В начале работы российских военных в Сирии территория, подконтрольная правительству страны, составляла 18%.

«Сегодня, когда мы наблюдаем, что каждый день открываются десятки новых предприятий, работают больницы, школы, когда тысячи сирийских детишек идут в эти школы, мы уже не вспоминаем, что эти самые школы разминировали наши саперы», — заявил Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что российские специалисты сделали все возможное для того, чтобы сирийские дети могли пойти в школы и их жизнь стала безопасной.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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