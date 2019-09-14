Маликов приехал на свадьбу Собчак и Богомолова «просто выпить»

Москва, 14 сентября. Известный российский певец Дмитрий Маликов объяснил свое появление на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Музыкант заявил, что толком не знаком с женихом Собчак и представляет сторону невесты. На вопрос журналистов о том, можно ли будет увидеть его выступление на свадьбе, Маликов ответил отрицательно. По словам певца, он пришел на свадьбу «просто выпить».

«Я поздравляю. С Константином я толком даже не знаком. Я по линии невесты. Петь? Нет. Когда-то можно не петь. Когда-то можно просто… выпить и отдохнуть», — приводит слова Маликова «МК».

Кроме того, Маликов не стал рассказывать, что подарил молодоженам, но отметил, что такого подарка в wish-листе Собчак не было. Музыкант решил поностальгировать и вспомнил, что Собчак приходила к нему на концерты еще маленькой девочкой.

Помимо Маликова на свадьбу Собчак и Богомолова пришли около 300 гостей. Журналисты заметили среди гостей поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Он назвал мероприятие «главным событием года». Не пропустили торжество и продюсер Яна Рудковская, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой, продюсер и композитор Виктор Дробыш и другие звезды российского шоубизнеса.