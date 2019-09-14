Пушков оценил умственные способности Турчинова после его слов о ядерной войне с РФ

Москва, 14 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил умственные способности экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова после его заявления о войне с Россией.

Турчинов ранее объяснил, почему Украина не начала войну с Россией. По словам бывшего секретаря СНБО Украины, наличие у России ядерного оружия является главной причиной, почему Украина еще не объявила войну своему соседу. Он отметил, что Киеву нечего противопоставить такой мощи, поэтому все, что стране остается — это укрепить свой военный потенциал.

«[Турчинов] еще раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, господь лишает его разума», — написал российский сенатор в Twitter.

Ранее адекватность Турчинова оценили в Совфеде. Член Совета Федерации Владимир Джабаров усомнился в адекватности украинского политика. Слова экс-секретаря СНБО следует воспринимать как очередную провокацию, которыми украинский политик хорошо известен, отметил Джабаров.

В Киеве, комментируя заявление Турчинова, напомнили, что он является одним из наиболее активных представителей так называемой «партии войны», который раздувал пожар конфликта в Донбассе. Именно он в свое время дал приказ атаковать Донецк и Луганск и он же распорядился применить против этих городов авиацию.