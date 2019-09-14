Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 14 сентября. Усовершенствование трудового законодательства в вопросе сокращения рабочей недели до четырех дней возможно лишь при условии сохранения существующих гарантий и без ухудшения положения работника, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Федерация профсоюзов выступила не только за сокращение трудовой недели до четырех дней, но и за сокращение рабочих часов. Профсоюзники, ссылаясь на опыт западных стран, предлагают работать меньше, но при этом зарплаты россиян должны сохраниться или даже увеличиться.

Медведев на встрече со Шмаковым отметил, что вносить изменения в трудовое законодательство можно только лишь при условии гарантий и без ухудшения положения россиян, в том числе с сохранением трудового договора об оплате труда и о размере трудовой недели. Глава российского правительства не исключил, что в будущем возможен переход и на четырехдневную рабочую неделю.

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить», — приводит слова Медведева KP.RU.

Медведев в июне заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, это реально, однако «не сию секунду». При этом российские работодатели негативно отнеслись к идее сокращения трудовой недели. По данным опроса HeadHunter, переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе — 8%. Большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график.