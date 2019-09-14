В МИД Украины увидели «оттепель» в отношениях с Россией

Киев, 13 сентября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях Москвы и Киева наконец-то наступила долгожданная «оттепель». Так он прокомментировал состоявшийся в начале сентября обмен удерживаемыми лицами.

«Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. Президент Зеленский не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные», — отметил Пристайко, выступая в эфире украинского телеканала «Интер».

По его словам, на подготовку обмена ушло всего несколько месяцев. В настоящее время Киев готовится к осуществлению нового обмена по принципу «всех на всех».

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в формате «35 на 35». Украина смогла вернуть военных моряков, которые нарушили российские территориальные воды в Керченском проливе в прошлом году и режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм. Москве же передали редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что состоявшийся обмен, безусловно, вселяет робкую надежду на нормализацию отношений между двумя странами, однако делать какие-либо выводы пока еще рано.

Послы стран G7 поприветствовали возвращение на родину украинцев и поздравили Киев с «этим достижением», однако никак не прокомментировали освобождение людей, удерживаемых в украинских тюрьмах.

