СМИ узнали о введении Заворотнюк в медикаментозную кому

Москва, 13 сентября. Известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. В настоящее время врачи решают вопрос целесообразности проведения операции.

Медики полагают, что операция необходима, однако в то же время она представляет для артистки огромный риск в ее состоянии, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк начался отек мозга на фоне онкологического заболевания. В настоящее время звезда российского телевидения находится в отделении реанимации.

Родственники актрисы отключили телефоны, а ее коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» либо не знают о происходящем, либо отказываются комментировать ситуацию. Муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев был вынужден покинуть ледовое шоу «Руслан и Людмила», чтобы побыть с женой. В спектакле его заменил фигурист Алексей Рогов.

Отметим, что последнее время СМИ сообщали о том, что у Заворотнюк может быть рак. На это указывала неожиданная отмена всех спектаклей с участием актрисы, а также отсутствие новых фотографий в ее Instagram. Тем не менее, представители артистки уверенно опровергали любые слухи об онкологическом или любом другом серьезном заболевании.

Анастасия Заворотнюк снималась в фильмах «Наследник», «Код Апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Служебный роман. Наше время» и дилогии «Мамы», однако настоящую известность ей принес сериал «Моя прекрасная няня».