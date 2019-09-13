Шойгу наградил спасшего командира в Сирии военного

Москва, 13 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу наградил военного летчика Александра Морозова, который смог посадить загоревшийся самолет, применив систему пожаротушения. Таким образом пилот смог не только предотвратить возможные жертвы на земле, но и сохранить военную технику.

Награды также был удостоен капитан Александр Феоктистов, который служит в инженерно-саперном батальоне военной полиции. Во время командировки в Сирии он спас подорвавшегося на мине командира батальона и обеспечил отход российских военных с заминированной территории.

«Мы выбираем лучших по 54 военным специальностям, многие из них прошли довольно серьезный боевой путь, чтобы подняться на эту сцену», — отметил Шойгу, вручая награды.

Министр обороны добавил, что в составе ВКС РФ появилось множество опытных летчиков, на счету которых по 100-200 боевых вылетов. Благодаря их усилиям в Сирии удалось разгромить террористов и обеспечить мир.

