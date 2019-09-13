Эрдоган заявил о «дружественном подходе» России в вопросе поставок С-400

Анкара, 13 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут установлены не позднее апреля. Глава государства также поблагодарил Москву, которая продемонстрировала дружественный шаг, организовав поставку ЗРК.

«Россия продемонстрировала дружественный подход. Мы должны были сделать этот шаг ради мира в регионе. Комплексы будут установлены не позднее апреля. Мы предпринимаем очень важные шаги в оборонной промышленности», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер также добавил, что покупка российских С-400 не имеет никакого отношения к истребителям F-35, которые Анкара хочет приобрести у США.

Напомним, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном. США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия.

По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса. США даже заморозили поставки истребителей F-35 и приостановили программу обучения турецких пилотов. Несмотря на это, турецкие власти не стали разрывать контракт, объясняя свое решение тем, что российские комплексы дешевле натовских аналогов и не уступают им в качестве. эрдоган