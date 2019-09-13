Россия призвала США повлиять на боевиков в «Эр-Рукбане»

Москва, 13 сентября. Россия обеспокоено ситуацией в сирийском лагере для беженцев «Эр-Рукбан», который контролируется боевиками из контролируемого США вооруженного формирования. Об этом в пятницу заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

По его словам, боевики отказались впустить на территорию лагеря автобусы ООН, предназначенные для эвакуации беженцев. Таким образом они захватили местных жителей в заложники.

«Расцениваем данное заявление как еще одно свидетельство намерения боевиков сохранить беженцев в «Эр- Рукбане» в качестве «живого щита», — отметил Бакин.

Глава ЦПВС призвал руководство американской военной базы «Ат-Танф», на территории которой расположен лагерь, повлиять на подконтрольных боевиков и оказать содействие ООН в эвакуации беженцев.

Отметим, что Россия уже неоднократно заявляла о необходимости закрытия «Эр-Рукбана», ситуация в котором находится на грани гуманитарной катастрофы. В лагере не хватает продовольствия, царят болезни и антисанитария. При этом беженцы не могут покинуть это гетто из-за боевиков, использующих мирное население в качестве живого щита.

Добавим также, что американские силы, которые открыли в Ат-Танфе свою базу, находятся в Сирии незаконно. У Вашингтона нет на это ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН.

