«Газовая атака»: ЕС против России. Тема недели. ФАН-ТВ

Евросоюз вновь перекрывает России «кислород». Точнее, газ. Еще точнее, трубопровод OPAL для транспортировки «голубого топлива». Фактически это продолжение «Северного потока», но уже сухопутное, на территории Германии от Балтийского моря до границы с Чехией. Восточный отвод OPAL соединяет «Nord Stream» со всей газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в единое кольцо. Магистраль в 470 км поставляет газ напрямую к европейским поставщикам без наценок, в обход «газовых спекулянтов» Украины и Польши.

И тут внезапно Берлин настоятельно «рекомендовал» глобальной энергокомпании «Газпром» сократить прокачку газа по этому пути наполовину! Видимо, предусмотрел для жителей свободной Германии сеансы зимнего закаливания. Последовал заразительному и откровенно дурному примеру своей соседки.

«Заклятая подруга» нашей страны Польша давно точила зуб на проекты российского концерна в Старом Свете и, наконец, спровоцировала европейский суд на очередные антироссийские санкции. На сей раз на «газовую атаку». По иску польской нефтегазовой компании Фемида лишила российский концерн права на 100%-е использование трубопровода OPAL. Глава польского энергетического ведомства на радостях заявил, что новое решение «прекращает монополию «Газпрома» в Европе» и «имеет огромное значение».

«Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL «Газпрому» придется сократить использование «Северного потока», что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной», — заявили в министерстве энергетики Польши.

Налицо «чудесное» спасение незалежной от «газового голода», вернее, от потери выручки за транзит российского голубого топлива. Срок соответствующего договора с Киевом истекает на излете этого года. Вот Украина с еще одним транзитером — Польшей — и занервничала.

Изначально условия Третьего энергопакета ЕС позволяли России использовать мощности OPAL лишь наполовину, придерживая местечко для мифического «конкурента». Но «Газпром» на правах единственного поставщика газа в «Северный поток» попросил использовать OPAL по полной. И в 2016 году Еврокомиссия все-таки разрешила российскому холдингу участвовать в аукционах еще на 40 % транзитных мощностей трубопровода.

Транзитеры-приятели — Украина с Польшей — рвали и метали, опасаясь, что «Газпром» перебросит часть транзитных объемов с этих маршрутов на «Nord Stream», и кормушка закроется. А потому в конце того же года Варшава обжаловала решение Еврокомиссии и потребовала вернуть прежнее ограничение. Но летом 2017 года Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры на использование «Газпромом» мощностей OPAL, которые ранее власти наложили по этому иску.

Надо сказать, за время действия ограничений Украина неплохо заработала за счет увеличения транзита через свою территорию — около $300 млн. Весной прошлого года Европейский суд юстиции отклонил аналогичный польскому иск украинского «Нафтогаза». А вот теперь удовлетворил жалобу Варшавы. Еврокомиссия, в свое время благословившая Россию на использование OPAL в полном объеме, вдруг отреклась от своего же решения. И, что самое удивительное, в преддверии трехсторонних переговоров России, Еврокомиссии и Украины о поставках российского газа.

«Это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией «Газпром». И это решение было юридически выверенное и согласованное с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам, конечно, также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии», — подчеркнул министр энергетики России Александр Новак.

Очевидно, что ограничение использования газопровода OPAL вынудит российского гиганта сократить использование «Северного потока», а это, вероятно, не позволит полностью отказаться от транспортировки голубого топлива по территории незалежной. А она и рада: чем меньше «Газпром» может напитывать другие вены газовой системы, тем больше «Нафтогазу» достанется. В Госдуме решение европейского суда сочли ангажированным и политически мотивированным.

«Это проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает. Уверен, и российские, и немецкие компании и институты, которых касается это решение, после всесторонней оценки его юридических и коммерческих последствий найдут возможности его оспорить, и рано или поздно введенные ограничения будут сняты», — заявил председатель комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павел Завальный.

Но пока Старый Свет не одумался, российский экспортер будет вынужден искать альтернативные варианты поставок газа в Евросоюз или снижать продажи сырья на 10 млрд куб. м в год. Но и это не самое страшное. Решение Европейского суда покушается, в конечном счете, на другую газовую артерию России — «Северный поток — 2». Польша и ее заокеанский дядюшка по имени Сэм давно и упорно вставляют палки в колеса этого амбициозного проекта. Капризничала по поводу экологической обстановки на пути «Nord stream» и несговорчивая Дания.

А в этом году в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве. Новшества могут ударить по Москве, ведь оператором «Северного потока — 2» должна стать независимая от «Газпрома» компания, а 50% его мощности должно быть зарезервировано для других газовых игроков, точнее, игрока — США.

Штаты всеми правдами и неправдами торпедируют «Северный поток — 2», чтобы влезть со своим «сланцевым рылом» на европейский рынок энергоресурсов. Три товарища — Вашингтон, Киев и Варшава — уже подписали соглашение о поставках в Европу через польский СПГ-терминал американского сжиженного газа.

«Очевидно, что на фоне борьбы за прокладывание газопровода «Северный поток — 2» его противники инициируют все новые и новые способы давления на «Газпром», все новые и новые способы затруднения доставки российского газа в Европу. Смысл всего этого давления один — заставить Москву не мытьем так катаньем заключить новый договор с Киевом на прокачку как можно большего объема газа через территорию Украины. И, таким образом, получится, что Россия косвенно, но, тем не менее, финансирует продолжение гражданской войны на Украине, финансирует русофобский режим в Киеве. Я думаю, что наша страна должна сделать все, чтобы «Северный поток — 2» был построен в срок, и Россия прекратила финансировать киевский режим», — заключает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Пока не будет достроена сухопутная часть «Северного потока — 2» и вторая нитка «Турецкого потока», России все равно придется подписать соглашение о транзите с Украиной на 2020 год. И зачем Польше мартышкин труд с трубопроводом OPAL в этом контексте — не совсем понятно. Но и в ЕС в целом с логикой дела обстоят из рук вон плохо. Европа в очередной раз действует по принципу «назло маме отморожу уши». Вместо того, чтобы полноценно подготовиться к зиме, запустив в свои закрома газ по всем возможным обходным путям, в том числе и «ОПАЛьному», ЕЭсовцы направляют еще больше газа на «украинский фронт», отдавая свою энергобезопасность в руки Киева. И просто роют себе мерзлую могилу. И это на фоне постоянных угроз «Нафтогаза» не подписывать транзитный договор с Россией ни при каких условиях. Соответственно, тоненькая ниточка надежды может оборваться уже 1 января. И повторится все, как встарь: Европа, холод, электрические обогреватели, поминание всуе Киева и молитвы за Россию, которая всегда может согреть и накормить. Только не надо поворачиваться к нам спиной, демонстрируя свои «выдающиеся европейские ценности».