Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 13 сентября. Российские наблюдатели зафиксировали 37 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. Такие данные в пятницу привел глава российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, боевики обстреляли 5 населенных пунктов в провинции Алеппо, 10 — в провинции Латакия, 8 — в провинции Идлиб и 4 в провинции Хама.

Напомним, что 16 сентября в Анкаре пройдет встреча лидеров России, Турции и Ирана. Центральной темой которой станет мирное урегулирование конфликта в Сирии. В частности стороны планируют обсудить ситуацию в Идлибе, где боевики по-прежнему регулярно устраивают обстрелы. Кроме того, будет поднят вопрос создания новой сирийской конституции, которая станет важным шагом на пути урегулирования затянувшегося конфликта.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в Сирии. Именно эти государства запустили астанинский мирный процесс и именно они иницировали создание так называемых зон деэскалации, которые в значительной степени помогли стабилизировать ситуацию в республике.