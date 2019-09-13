В Совфеде отреагировали на заявление Турчинова о войне с Россией

Москва, 13 сентября. Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова о причинах, мешающих Украине начать войну с Россией.

«Считаю, что это заявление не совсем адекватного политика. По его словам получается, что, если бы у Украины всё-таки было ядерное оружие, она объявила бы войну России. Но два наших государства не воюют. Наличие ядерного оружия не говорит о начале конфликта», — пояснил он RT.

По мнению сенатора, слова экс-секретаря СНБО следует воспринимать как очередную провокацию, которыми украинский политик хорошо известен. Ранее Турчинов заявил, что наличие у России ядерного оружия является главной причиной, почему Украина еще не объявила войну своему соседу. Он отметил, что Киеву нечего противопоставить такой мощи, поэтому все, что стране остается — это укрепить свой военный потенциал.

Турчинов также признался, что украинские власти в 2014 году ждали поддержки со стороны НАТО, однако Североатлантический альянс предпочел не вмешиваться. Украинские политологи Алексей Мухин и Сергей Марков тоже усомнились в адекватности бывшего силовика. Они напомнили, что Турчинов является одним из наиболее активных представителей так называемой «партии войны», который раздувал пожар конфликта в Донбассе. Именно он в свое время дал приказ атаковать Донецк и Луганск и он же распорядился применить против этих городов авиацию.