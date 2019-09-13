Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Турчинова о войне с Россией

204
0 Оставить комментарий

В Совфеде отреагировали на заявление Турчинова о войне с Россией

Москва, 13 сентября. Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова о причинах, мешающих Украине начать войну с Россией. 

«Считаю, что это заявление не совсем адекватного политика. По его словам получается, что, если бы у Украины всё-таки было ядерное оружие, она объявила бы войну России. Но два наших государства не воюют. Наличие ядерного оружия не говорит о начале конфликта», — пояснил он RT.

По мнению сенатора, слова экс-секретаря СНБО следует воспринимать как очередную провокацию, которыми украинский политик хорошо известен. Ранее Турчинов заявил, что наличие у России ядерного оружия является главной причиной, почему Украина еще не объявила войну своему соседу. Он отметил, что Киеву нечего противопоставить такой мощи, поэтому все, что стране остается — это укрепить свой военный потенциал.

Турчинов также признался, что украинские власти в 2014 году ждали поддержки со стороны НАТО, однако Североатлантический альянс предпочел не вмешиваться. Украинские политологи Алексей Мухин и Сергей Марков тоже усомнились в адекватности бывшего силовика. Они напомнили, что Турчинов является одним из наиболее активных представителей так называемой «партии войны», который раздувал пожар конфликта в Донбассе. Именно он в свое время дал приказ атаковать Донецк и Луганск и он же распорядился применить против этих городов авиацию.

infox - new
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров