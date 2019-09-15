Итоги единого дня голосования. Политика России. ФАН-ТВ

Выборы — это апогей политики, в котором видны все ее положительные и отрицательные стороны. Это время черного пиара, срочных реформ и непрекращающейся конкуренции за право быть у руля страны. Кому удалось привлечь избирателей, и какие скандалы окутали Россию на этой неделе?

Кто победил в Санкт-Петербурге и Москве?

В столичной думе теперь меньше представителей от партии власти. Но это не значит, что «Единая Россия» проиграла выборы. Просто теперь кабинет депутатов Москвы разбавили представители «КПРФ» (13 мандатов), «Яблока» (4), «Справедливой России» (3). Единороссов все еще большинство в думе — 25 депутатов. Тогда как партия ЛДПР не имеет своего мандата. Больше всего голосов набрал самовыдвиженец, поддержанный партией власти, Александр Козлов – у него более 22 тысяч голосов.

Во время голосования на избирательном участке, президент России Владимир Путин отметил, что количество кандидатов не главное.

«В некоторых странах есть и 30, и 50, и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно — какого качества. Надеюсь, что у нас достойные кандидаты», — отметил российский лидер.

В Петербургской гонке за галочки в бюллетенях все свелось к тому, станет ли нынешний ВРИО полноправным губернатором или нет. Это была настоящая агитационная борьба. Тут и «лопата Беглова», и вбросы с фальсификацией подписей, которые разоблачил ФАН. Но пока оппозиционеры скандировали лозунги «За любого, кроме Беглова», электорат вторил им «А кто, если не Беглов?». Поэтому политику удалось сохранить свое лидерство в Северной столице с результатом 64,43%.

Что в регионах?

В 85 регионах России также решалась судьба политической верхушки. Новые губернаторы, ВРИО и главы округов могли бы поменять политический фон России. Но, несмотря на лоббирование «умного голосования», партия власти проиграла только в Хабаровском крае, уступив представителям ЛДПР и КПРФ.

Тем не менее, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что она «сохранила свои лидерские качества». Так с отрывом почти в 90% голосов в Забайкальском крае победил Александр Осипов. После шести лет правления в Ставропольском крае с результатом 79.65% переизбрался Владимир Владимиров. А Игорь Бабушкин стал главой Астраханской области после всего трех месяц на посту ВРИО.

В Крыму лидирует «Единая Россия» с 37,6%. Но, несмотря на общую легитимность выборов Украинская Рада, как и Евросоюз, не признала результаты на полуострове. По их мнению, на территории Крыма не могут состояться российские выборы, так как это противоречит Конституции Украины. Правительство не понимает, почему ЕС за пять лет не может привыкнуть к статусу Крыма и до сих пор считает его аннексированной территорией.

Какие нарушения?

На итоговой пресс-конференции Элла Панфилова аннулировала результаты на некоторых избирательных участках полуострова. По словам главы ЦИК РФ, это связано с нарушением технологии проведения выборов и вбросами, а не с реакцией Европы. Результаты выборов были отменены на одном участке в Сергиевом Посаде и на трех участках в Орловской области.

Также было зафиксировано большое количество нарушений в Санкт-Петербурге. Федеральное агентство новостей получило комментарии от наблюдателей в Северной столице.

Наблюдатель из Полюстровского округа, пожелавший сохранить анонимность, зафиксировал нарушение, связанное с количеством «надомников» на участке. Это люди, здоровье которых не позволяет им присутствовать на избирательных участках. Обычно их количество не превышает двадцати человек. На УИК наблюдателя их было более 100.

«У нас был вброс на участке через надомников.Они (наблюдатели, которые ходили по домам — прим.ред.) ушли с переносным ящиком, после того, как они посчитали сколько надомников можно сфальсифицировать, не сфальсифицировать. Но 204 бюллетеня — это очень много, такого нигде не бывает. Они просто внесли это в реестр, и у нас не осталось никаких рычагов для давления вечером, когда мы узнали об этом», — рассказал наблюдатель.

На местах, где были комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) проблем было в разы меньше, или не было совсем. В него почти невозможно вбросить пачку бюллетеней, если не были применены другие виды мошенничества.

«Когда я был, когда я видел, когда я смотрел: никто бюллетени пачками не пихал. У нас был электронный результат с КОИБов. Но мы все закончили в час ночи, и не особо было желание пересчитывать их по одному голосу», — признается наблюдатель Владислав, работавший на Малой Охте.

Но нарушения были со стороны членов не только избирательной комиссии, но и самих политиков. Зарегистрированный кандидат в депутаты Санкт-Петербурга Богдан Балюк видит проблему в нарушении «дня тишины».

«Оппозиция выступает за четкое следование закону, но они сами, к сожалению, нарушили этот закон. Они проводили масштабную агитацию в «день тишины» проектом «умное голосование». Это действительно было нарушение закона, за которое нужно было не только снимать этих людей с голосования, но и отменять итоги выборов», — убежден кандидат в депутаты Богдан Балюк.

Вмешаться в выборы было принципиальным не только для оппозиционеров, но и для западных структур. Facebook и Google так же распространяли информацию о кандидатах в «день тишины». Сейчас этот инцидент разбирают федеральные службы.

Политическая лихорадка до и после выборов, действительно, затрагивает все слои населения. На ближайший год высшие органы определились. Но так ли спокойно этот процесс пройдет в следующий раз?