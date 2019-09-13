Эрдоган заявил о готовности принять новый саммит по Сирии

Анкара, 13 сентября. Турецкий президент Тайип Эрдоган не исключил возможность проведения в его стране очередного саммита Турции, РФ, Франции и Германии по урегулированию в Сирийской Арабской Республике. Говоря о предполагаемых сроках, в интервью агентству «Рейтер» политик заявил, что новый саммит может быть проведен уже в октябре.

«В начале октября в Турции может пройти четырехсторонняя встреча между Турцией, Россией, Германией и Францией, — сказал турецкий лидер в интервью журналистам. — Мы обсудим ситуацию в сирийском Идлибе и тему беженцев».

Следует обратить внимание на то, что официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в июле текущего года сообщал, что четырехсторонний саммит в стамбульском формате по сирийскому урегулированию пройдет до проведения Генеральной ассамблеи ООН.

В октябре 2018 года состоялся предыдущий стамбульский саммит по САР. Тогда все участники встречи выразили единогласное мнение, что выступают за политико-дипломатическое решение кризиса. Лидеры «четверки» высказались за восстановление разрушенной инфраструктуры и увеличение гуманитарной помощи сирийцам.

В Идлибе 2 августа вступил в силу «режим прекращения огня». Это произошло по результатам переговоров по Сирии в Нур-Султане. Командование ВС Сирии тогда сообщило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Анкарой своих обязательств по достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи российско-турецкому договору.