Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича

Рим, 13 сентября. Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Скандал разгорелся в одной из школ Сосновоборска Красноярского края, когда ученик четвертого класса, занимающийся в футбольной секции, пришел с новой прической. Мальчик подстригся, как его кумир — Златан Ибрагимович. Руководство школы раскритиковало внешний вид ребенка и даже предложило его родителям перейти на домашнее обучение.

Тотти, комментируя историю юного футболиста из России, назвал ситуацию неправильной и сюрреалистичной.

«Несправедливо, что человека, а тем более ребенка, преследуют лишь потому, что у него есть кумир, поскольку он не сделал ничего плохого. Учителя должны задуматься», — сказал чемпион мира по футболу 2006 года.

Отметим, что многие поддержали мальчика из Сосновоборска, в том числе жена российского футболиста Павла Мамаева Алана. Она заявила, что прическа — не повод, чтобы ребенок уходил из школы. Жена профессионального спортсмена также обрушилась с критикой на администрацию учебного заведения. По мнению Мамаевой, директору школы, у которого есть претензии к внешнему виду мальчика, нужно лечиться.