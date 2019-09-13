Заворотнюк опровергла слухи об отеке мозга

Москва, 13 сентября. Директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг ранее прозвучавшую информацию о том, что у артистки якобы начался отек мозга, по причине чего, по данным ряда СМИ, его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии, где врачи готовят ее к сложнейшей операции.

Как отметил Христов, ранее он получил сообщение от Заворотнюк. Со слов ее директора, актриса назвала бредом информацию о ее госпитализации.

«Получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию, которую я ей переслал, — процитировал заявление Анастасии Христов. — Она ответила. «Бред. Отстань».

Позже Христов сообщил журналистам, что в скором времени актриса самолично даст комментарий по поводу слухов о своем самочувствии.

«О своем здоровье она обещает рассказать сама в эфире одного из федеральных каналов, – заявил ее директор, не уточнив дату, а также по какому каналу и когда покажут программу с участием Заворотнюк, передает РИА Новости.

Ранее издание Super сообщило что на фоне онкологического заболевания у 48-летней звезды российского кино развился отек мозга, который якобы развился на фоне глиобластомы, злокачественной опухоли. Родственники актрисы отключили телефоны и отказываются общаться с прессой. СМИ также пишут, что в реанимацию Заворотнюк перевели через две недели после госпитализации из-за резкого ухудшения состояния.