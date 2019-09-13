Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В США начали расследования в отношении Национального олимпийского комитета

342
0 Оставить комментарий

В США начали расследования в отношении Национального олимпийского комитета

Нью-Йорк, 13 сентября. Американское министерство юстиции начало расследования в отношении Национального олимпийского комитета США и ряда других организаций, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что Минюст начал расследования из-за подозрения в том, что в этих организациях имели место сексуальные домогательства и финансовые нарушения. Сотрудники ведомства направили повестки с вызовом в суд представителям НОК США и ряда других организаций.

Кроме того, представители министерства побеседовали с лицами, которых они считают потенциальными свидетелями по данному делу. У них спрашивали о возможных нарушениях в американских федерациях спортивной гимнастики и тхэквондо.

Минюст США также ведет расследование в отношении некоторых сотрудников ФБР. Представители ведомства проверяют, как специалисты бюро отреагировали на полученные от спортсменок сведения о домогательствах со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

Нассар работал с 1996 по 2015 год врачом в Университете штата Мичиган, где тренировались американские гимнастки, попавшие в сборную. В прошлом году его приговорили к тюремному заключению за сексуальное насилие, сам Нассар признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 спортсменок.

infox - new
Источник: The Wall Street Journal
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров