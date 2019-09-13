Кравчук заявил, что украинцы в 91-м году голосовали не за отдельное государство

Киев, 13 сентября. На референдуме в 1991 году украинцы голосовали не за отдельное государство и не за полную независимость страны, а за большие права и свободы Киева в союзе с Россией. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, видение независимости руководством страны и ее населением разделилось во время голосования.

«Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией», — рассказал Леонид Кравчук изданию Bihus info.

По его словам, тогда люди думали, что независимость будет заключаться в том, что у Киева появится больше экономических и социальных прав, и руководству республики не нужно будет «ездить в Москву» согласовывать свои планы и решения.

«То есть они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще, — мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», — заявил Леонид Кравчук.

Ранее первый президент Украины заявил, что власти страны должны учитывать интересы всех регионов в своей политике, а главной ошибкой киевских политиков в последнее время стало несоблюдение этого баланса.

В августе Леонид Кравчук рассказал, что когда Украина объявила о своей независимости, ее не признало ни одно государство в мире. Ситуация изменилась только после референдума, состоявшегося в 1991 году. Он добавил, что с 1 декабря 1991 года по 1 января 1992 года независимость Украины признали около 50 стран.