Пожар на подстанции в Петербурге локализован

Санкт-Петербург, 13 сентября. Спасатели локализовали пожар на подстанции на улице Коммуны, 7 в Красногвардейском районе Петербурга, сообщила пресс-служба петербургского МЧС.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19.20, и огнеборцы незамедлительно отправились на место происшествия. Прибыв на место ЧП, выяснилось, что горит здание трансформаторной подстанции.

«В 19.31 объявлен ранг пожара № 1-Бис. В 20.10 отказ №1-Бис, локализация пожара», — говорится в сообщении.

К ликвидации пламени было привлечено 25 сотрудников МЧС, задействовано шесть единиц техники. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания жители 62 домов остались без электроснабжения. Позже пресс-служба «Леноэнерго» заявила, что энергетики восстановили электроснабжение в 32-х домах.