Обстановка в Сирии нормализовалась благодаря российским военным, заявил Шойгу

Москва, 13 сентября. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие ВС РФ во время операции в Сирийской Арабской Республике сделали все для возвращения в эту страну безопасной и мирной жизни.

В настоящее время в САР ежедневно проводится открытие десятка новых предприятий. В стране работают школы, больницы. В образовательные учреждения ходят тысячи детей.

«Для того, чтобы они могли пойти в эти школы, многие-многие наши сотрудники, врачи, инженеры, командиры сделали все, чтобы их учеба, их жизнь стала безопасной», — отметил Шойгу, выступая на церемонии награждения победителей фестиваля «Армия России-2019».

Министр обороны указал на то, что на сегодняшний день обстановка в Сирии нормализовалась благодаря российским офицерам, солдатам, рядовым, летчикам, морякам.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что война в Сирийской Арабской Республике «действительно закончилась». Как отметил глава российского дипломатического ведомства, в настоящее время страна возвращается к нормальной и мирной жизни.

Добавим, что именно Россия внесла существенный вклад в разгром террористов в Сирии. Так, в результате действий Воздушно-космических сил РФ страна была освобождена от боевиков ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1): на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.