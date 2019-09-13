На Украине предложили делать тушенку из умерших от чумы свиней

Киев, 13 сентября. Ассоциация животноводов Украины предложила украинскому президенту Владимиру Зеленскому изменить инструкцию по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) для внедрения механизма переработки мяса из пострадавших от АЧС хозяйств на тушенку. С такой идеей выступила председатель ассоциации Ирина Паламар.

Глава Ассоциации животноводов Украины уточнила, что польские производители уже выпускают тушенку из зараженных АЧС свиней.

Кроме того, Ассоциация рассчитывает развивать экспорт в европейские страны украинской говядины, которая, как считает Паламар, не уступает по качеству и цене другим производителям.

«Еще одним направлением, которое мы хотим реализовать в рамках соглашения о ЗСТ, является экспорт в ЕС нашей говядины, которая является достаточно конкурентной как по качеству, так и по цене», — приводит словам представителя организации «ПолитНавигатор».

Напомним, объемы производства свинины на Украине за последние годы резко сократились из-за АЧС. Как известно, в настоящее время украинская сторона больше всего импортирует свинину из соседнего государства — Польши.