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ФАН-ТВ

Товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 млрд долларов. ФАН-ТВ

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В столице прошел Российско-Китайский деловой форум «Цифровая экономика — развитие без границ». На пленарном заседании эксперты поздравили КНР с 70-летием со дня основания республики. Столько же лет прошло с начала становления дипломатические отношений между Россией и КНР.

Товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 млрд долларов. ФАН-ТВ

«Сегодня можно сказать, что наши отношения не стали хуже, а на чуть более высокой стадии развития. Они касаются, прежде всего, межгосударственных отношений, мы стратегические союзники, друзья. Но кроме того мы еще все более укрепляем наши экономические отношения. Мы уже слышали о рекорде в 100 млрд, задачи были поставлены руководителями двух стран, мы их достигли», поясняет Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 млрд долларов. ФАН-ТВ

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что суммарный товарооборот между нашими странами составил 100 млрд долларов, планируется его увеличение в два раза. Эксперты отмечают, вопреки предсказаниям о снижении ВВП Китая, он продолжает расти. А технологичная сфера позволит углубить этот процесс.

«Кто-то работает оффлайн, кто-то онлайн. На сегодняшний день мы развиваем новые технологии, и многие люди, не только бизнес, осваивают эти технологии. В прошлом году наш товарооборот превысил 108 млрд в долларовом эквиваленте. Это часть и онлайн, и электронных платформ нашей торговли и нашего сотрудничества. Основной мировой тренд переход в цифру», рассказывает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 млрд долларов. ФАН-ТВ

Новым витком в развитии отношений должен стать проект газофикации «Сила Сибири», который планируют запустить уже в декабре этого года. Об этом также говорили на этой неделе президент РФ Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. 30-летний контракт позволит обеспечить Дальний Восток и провинции Китая триллионом кубометров топлива.

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