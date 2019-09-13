Депутаты «Слуги народа» признались, что не знакомы с творчеством Сенцова

Киев, 13 сентября. Депутаты Рады из фракции «Слуги народа» признались, что не знакомы с творчеством Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта в Крыму и освобожденного в рамках обмена между Москвой и Киевом. Парламентарии рассказали, что не смотрели его фильмы и не читали его книг.

Депутат Юрий Камельчук заявил, что знает о Сенцове «от друзей».

«Моя занятость была связана с другими вещами, и на литературу, фильмы мало находилось времени», — сказал он в комментарии киевскому изданию УНН.

Парламентарий Виталий Безгин отметил, что хотел «посетить пьесу» Сенцова, но не смог. Депутат Лада Булах рассказала, что интересовалась биографией Сенцова и его «проявлением патриотизма», но не знакома с его творчеством и не выделяла его из остальных заключенных.

Еще один член «Слуги народа» Николай Стефанчук признался, что знает о творчестве Сенцова только по «Википедии».

«Я видел некоторые его работы, но только в описательном хрестоматийном осмотре: «Википедия», критика его трудов», — сказал он.

Ранее телеведущий и журналист Дмитрий Киселев заявил, что Олега Сенцова вряд ли можно назвать режиссером. Он напомнил, что украинец снял всего один фильм за всю свою режиссерскую карьеру — речь идет о картине «Гамер».

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Олега Сенцова в 2014 году по подозрению в организации терактов на территории Крыма. По версии следствия, совместно с подельниками он планировал устроить серию терактов на полуострове. Суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы. 7 сентября он вернулся на Украину в рамках состоявшегося обмена заключенными между Киевом и Москвой.