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Миро нашла связь между «враньем Собчак» и «работой мечты» на Первом канале

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Миро нашла связь между «враньем Собчак» и «работой мечты» на Первом канале

Москва, 13 сентября. Блогер Лена Миро, известная своими провокационными постами в «Живом журнале», объяснила вранье журналистки Ксении Собчак и рассказала, почему ведущая скрывает свою беременность.

Собчак находится в интересном положении, убеждена Миро, несмотря на опровержение сообщений о беременности самой журналисткой. По словам блогера, Собчак на свадьбе умело скрывала свой округлившийся живот.

В пятницу Первый канал заинтриговал анонсом нового шоу с участием скандальной звезды. Как утверждает пресса, Собчак станет ведущей популярного шоу «Пусть говорят», поэтому 37-летняя знаменитость, боясь потерять новую работу, продолжает врать о своей беременности, считает Миро.

«Для ведущей публичного дома — это пик карьеры! Но вот ведь тонкость — беременную ее бы никто не взял», — написала блогер.

Миро нашла связь между «враньем Собчак» и «работой мечты» на Первом канале

По мнению Миро, руководство федерального канала, узнав, что Собчак ожидает ребенка, просто-напросто отказало бы ей в «работе мечты».

«Работа в «Пусть говорят» подразумевает напряженный график, с которым справиться беременной женщине почти невозможно. Естественно, что если бы руководство телеканала знало, что соискатель Ксения в положении, ей бы попросту отказали и нашли бы туда другую девку в помощь Борисову», — добавила она.

В пятницу журналистка Ксения Собчак связала себя узами брака с известным театральным режиссером, художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. После ЗАГСа пара отправилась венчаться.

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