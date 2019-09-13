Росимущество закупило новые вагоны и локомотивы для сообщения с Крымом

Симферополь, 13 сентября. Росимущество закупило 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для организации пассажирского сообщения с Крымом после открытия движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

«Учитывая, что работы по строительству железнодорожной части Крымского моста находятся на завершающей стадии, приобретенный подвижной состав планируется передать ФГУП «Крымская железная дорога» для организации перевозок пассажиров в сообщении с Крымом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что приобретенный подвижной состав включает вагоны 2017 и 2018 годов выпуска различных типов: купейные, штабные (с купе, предназначенные для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья), плацкартные, а также вагоны-рестораны. Все они оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами.

Ранее на железнодорожной части Крымского моста устанавливались системы автоматического контроля и управления движением поездов — устройства, способные в онлайн-режиме вести наблюдение за состоянием путей и составов, пересекающих Керченский пролив, а также передавать сведения в кабины локомотивов и на близлежащие станции — Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную.

Также в августе в Сети была опубликована запись, на которой видно, что по Крымскому мосту проезжает поезд. Строители переправы через Керченский пролив объяснили, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.