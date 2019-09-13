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Богданов обсудил ливийский кризис с директором международной НПО

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Богданов обсудил ливийский кризис с директором международной НПО

Москва, 13 сентября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил урегулирование кризиса в Ливии с Жан-Ивом Оливье, директором международной НПО «Браззавиль Фондейшн», которая специализируется на миротворчестве в Африке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Основное внимание в ходе встречи было сфокусировано на развитии ситуации в Ливии и перспективах разрешения ливийского кризиса», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что российская сторона акцентировала важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния в Ливии, а также — налаживания инклюзивного политического процесса под эгидой ООН в целях достижения внутреннего согласия в Ливии и устойчивого развития этой страны как единого и независимого государства.

Напомним, внутриполитический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас в стране установлено двоевластие. На востоке страны органом власти является избранный народом парламент. Запад Ливии находится под контролем Правительства национального согласия, которое базируется в Триполи, во главе с Файезом Сарраджем.  

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Источник: сайт МИД РФ
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